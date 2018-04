Après une victoire des Bruxellois à Charleroi au début des playoffs, qui avait provoqué l'ire de Felice Mazzù, les deux équipes se retrouvent pour aborder le second tour de ces PO1. Avec des objectifs différents en tête, un mince espoir pour les Mauves et l'Europe pour les Zèbres, les deux formations chercheront à profiter respectivement du faux pas de Bruges et de la perte garantie de points de Gand et/ou du Standard dans la course à l'Europe.

A Anderlecht, ce sera sans Teodorczyk, suspendu, Kara, Spajic, Appiah, blessés, tandis que Felice Mazzù devra composer sans Gaëtan Hendrickx et Willems.

Le retour de Deschacht

Pas d'Ivan Obradovic dans la sélection d'Anderlecht. Le Serbe est blessé aux adducteurs et est remplacé par Olivier Deschacht, qui joue son premier match (le 599e de sa carrière) depuis le 4 février contre Malines. Saelemaekers est sur le banc, Najar joue à sa position.





LES COMPOS

Anderlecht : Sels, Sa, Dendoncker, Deschacht, Najar, Trebel, Kums, Saief, Gerkens Morioka, Ganvoula

(Banc : De Jong, Kayembe, Amuzu, Dante, Sambi Lokonga, Markovic, Saelemaekers, Bruno)

Charleroi : Penneteau, Marinos, Martos, Dessoleil, N'Ganga, Ilaimaharitra, Diandy, Fall, Baby, Bedia, Pollet









