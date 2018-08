Grâce à son duo d'attaque Landry Dimata (45e+3)-Ivan Santini (64e), Anderlecht s'est imposé 1-2 dimanche à Charleroi dans le cadre de la 3e journée du championnat de Belgique de football. Anderlecht, comme le Club Bruges compte, le maximum des points (9).

Les Zèbres, qui avaient ouvert la marque par Kaveh Rezaei (41e), sont 8e (3 points). Plus tôt dans la journée, Genk s'est imposé à Ostende (0-2). Gand et Waasland-Beveren se rencontrent à partir de 20h00.

La rencontre a démarré sur un rythme élevé et les duels étaient acharnés avec des cartes jaunes à Sebastiaan Bornauw (5e) et Stergos Marinos (12e). Anderlecht a hérité de la première occasion via un mouvement dessiné par Elias Cobbaut et Dimata (13e). Mais sans une intervention de Thomas Didillon dans les pieds de Rezaei, Charleroi ouvrait la marque (14e). Les allers-retours entre les deux camps ont continué malgré la pause boissons (24e). Entre les nombreuses fautes sifflées par M. Dierick, Amara Baby (27e) et Rezaei (34e) ont donné plus de tranchant aux actions carolorégiennes même si, sur un coup franc d'Adrien Trebel, Dimata a surpris en mettant de la tête le ballon juste à côté (36e).

Il y avait du but dans l'air. Rezaei a profité d'un effort de Cristian Benavente pour tromper Didillon via la main d'Alexis Saelemaekers (41e, 1-0). Mais Anderlecht a égalisé juste avant le repos sur un penalty transformé par Dimata pour une sortie fautive de Parfait Mandanda sur lui (41, 1-1).

Via Cobbaut et Santini, Anderlecht a tenu à ce que le second acte soit aussi solide que le premier (46e) mais Dorian Dessoleil était vigilant (48e). Charleroi n'était pas pour autant un spectateur conciliant et Baby, isolé au second poteau, a gaspillé une occasion plusieurs étoiles. Les Zèbres n'étaient pas vernis: sur un service de Cobbaut, Francisco Martos a glissé et a envoyé le ballon dans son but. Par la suite, le but a été accordé à Santini, qui a touché le ballon quelques millimètres avant qu'il ne franchisse la ligne (64e, 1-2).

Felice Mazzù a alors augmenté son potentiel offensif en lançant Jérémy Perbet à la place de Gaëtan Hendrickx (72e). Hein Vanhaezebrouck a répliqué en sortant Pieter Gerkens pour Knowledge Musona (73e). Charleroi a pris l'initiative mais Anderlecht a résisté à l'offensive finale malgré la sortie sur civière de Cobbaut (83e).

Les compositions:

Charleroi : Mandanda - Marinos, Martos, Dessoleil, Willems - Hendrickx, Ilaimaharitra - Gholizadeh, Benavente, Baby - Rezaei

Anderlecht : Didillon - Vranjes, Bornauw, Vranjes - Saelemakers, Makarenko, Trebel, Cobbaut - Gerkens, Dimata, Santini