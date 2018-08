Il est difficile de croire qu'ils ne le seront pas pour cette décennie des Playoffs. D'ores et déjà, le Sporting d'Anderlecht et le Club de Bruges font figure de favori pour le titre final.





D'ailleurs, ce sont les deux seules équipes qui totalisent encore le maximum de points, à l'issue de deux journées. Anderlecht est installé devant le Club grâce à sa meilleure différence de but. Anderlecht a marqué 9 fois en deux rencontres, plaçant Santini sur la première marche du classement des buteurs. Dimata, le second buteur du RSCA est deuxième, à égalité avec Vossen. Pour l'information, cela faisait presque 20 ans qu'un attaquant n'avait plus mis 6 buts en deux journée de D1 Belge. Le dernier était Toni Brogno, qui a réussi cet exploit en 1999 avec Westerlo.





Si ces deux équipes parviennent à se positionner si bien chaque année, c'est peut-être parce qu'elles commencent fort en début de championnat.





La DH a retracé les dix derniers débuts de championnats des Brugeois et Anderlechtois.





Anderlecht: 4 fois le plein de points en 5 ans





© DR







Un total de 48/60.





Bruges: 6 sans-faute en 10 ans





© DR







Un total de 49/60.





Cette année, Anderlecht a rapidement transféré des joueurs, ce qui a permis à Hein Vanhaezebrouck de bien construire et préparer son équipe. Même situation pour Leko qui a reconduit une belle partie de son noyau champion l'an passé, tout en se passant des joueurs envieux de partir et en intégrant quelques nouvelles têtes très vite.





Pour rappel, Anderlecht et Bruges ont raflé ensemble 7 des 9 derniers titres en jeu. Avantage à Anderlecht qui en a remporté 5.