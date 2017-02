Le Sporting d'Anderlecht a partagé l'enjeu face à Lokeren (0-0) lors du match d'ouverture de la 25e journée de Jupiler Pro League vendredi soir au Daknam de Lokeren. En attendant l'affrontement entre Bruges et Charleroi dimanche, Anderlecht recolle aux Blauw en Zwart en tête de de la Jupiler Pro League.

Sans René Weiler, absent du banc anderlechtois à la suite du décès de son père en début de semaine, les Anderlechtois ont eu énormément de mal à faire bouger le bloc lokerenois durant une première période très fermée et pauvre en occasions. Seul Teodorczyk s'est montré dangereux à deux reprises (13e et 37e) en faveur des Mauves. Hupperts s'est lui occasionné la plus belle tentative de son équipe sur une frappe non cadrée tombée à la 26e.

En seconde période, il faudra attendre l'heure de jeu pour voir un danger anderlechtois. Le coup franc tendu de Stanciu n'a pas trompé un Copa vigilant sur sa ligne (59e). Les montées au jeu de Sofiane Hanni (66e) et de Massimo Bruno (74e) n'auront finalement aucun poids sur la rencontre. En fin de match, Bolbat aurait même pu donner la victoire aux siens mais l'Ukrainien a vu sa reprise s'envoler dans les tribunes (87e). Anderlecht quitte finalement le Daknam avec un petit point au terme d'une partie vierge de but.

Au classement, Anderlecht revient à égalité de Bruges avec 49 points. Le Club de Bruges accueillera Charleroi dimanche (14h30). Lokeren est quant à lui 12e avec 26 points.

Les compos

Lokeren: Copa, Galitsios, Maric, Ninaj, Ticinovic, Persoons, Terki, Martin, Hupperts, Straetman, De Ridder.





Anderlecht: Boeckx, Sowah, Spajic, Nuytinck, Obradovic, Dendoncker, Tielemans, Trebel, Stanciu, Chipciu, Teodorczyk.





