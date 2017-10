Les Mauves se sont imposés malgré des occasions galvaudées.

Le Sporting d'Anderlecht est venu à bout de Zulte Waregem en gagnant 2-0 après avoir raté de nombreuses occasions mercredi lors de la 12e journée de Jupiler Pro league. Les Mauves, qui ont profité des buts de Gerkens (73e) et Harbaoui (76e) pour s'imposer, reviennent à neuf points de Bruges, toujours solidement premier mais battu 2-0 par Genk. Waasland-Beveren s'est quant à lui imposé 2-1 contre Courtrai.

Battu en Ligue des Champions par le PSG la semaine dernière et en championnat par Genk (1-0) dimanche dernier, Anderlecht avait besoin d'une victoire pour se relancer face à Zulte Waregem. C'est ce que l'équipe de Hein Vanhaezebrouck a fait malgré des difficultés en phase de réalisation. En première période, Teodorczyk a en effet commencé par manquer une énorme occasion face au but (10e) avant qu'Onyekuru (23e et 44e) ne frappe sur Bostyn à deux reprises.

En deuxième période, le gardien de Zulte Waregem a à nouveau été sous pression et a vu Stanciu, Teodorczyk et Hanni manquer de grosses occasions d'ouvrir le score (54e, 58e et 66e).

L'équipe de Francky Dury a alors eu l'opportunité de faire basculer la rencontre de son côté suite à un penalty accordé au Essevee pour une faute légère voire inexistante de Trebel sur De Pauw. Onur Kaya a cependant vu Sels partir du bon côté et tenir Anderlecht dans la rencontre (68e). Après un retourné au ras du poteau d'Olayinka (70e), Anderlecht a fini par trouver le chemin des filets. Un centre de Kums était alors prolongé de la tête par Gerkens et terminait au fond des filets (73e).

Trois minutes plus tard, Anderlecht a récidivé en marquant de la même manière mais avec Hanni en tant que passeur et Harbaoui dans le rôle du buteur (76e).

Au classement, Anderlecht est provisoirement 3e avec 21 points alors que Zulte Waregem enregistre une quatrième défaite de rang et est 9e avec 16 points.

En l'espace de trois jours, Genk est quant à lui parvenu à s'offrir Anderlecht et Bruges. Dans un match équilibré où Genk s'est créé les meilleures occasions, les Limbourgeois ont ouvert le score grâce à un coup franc de Ruslan Malinovsky qui est allé se loger en lucarne (43e). Bruges a ensuite tenté de revenir mais Mbwana Samata a mis le cachet sur la deuxième défaite en Pro League des Blauw en Zwart d'une frappe en lucarne (90e). Bruges n'avait plus perdu depuis le 9 septembre face à Mouscron. Les Brugeois restent cependant premier avec 30 points et Genk remonte à la 8e place avec 17 points.

Dans le 3e match de la soirée, Ibrahima Seck (71e) et Ryota Morioka (80e) ont permis à Waasland-Beveren de battre 2-1 Courtrai qui a mené au score grâce à un but de Budkivsky (52e). Au classement, les Waaslandiens sont 5e avec 18 points alors que Courtrai est 13e avec 10 points.

Jeudi à 20h30, l'Antwerp recevra Liège et Mouscron se déplacera à Saint-Trond pour clôturer cette 12e journée.

© BELGA



Hanni: "Si on prend ce pénalty..."

Onur Kaya: "C'est mal tiré. C'est dommage parce qu'après ça, ils marquent, ils prennent confiance et nous on prend l'eau. Sels choisit le bon côté, c'est une déception personnelle et évidemment collective parce qu'on était bien en place aujourd'hui."

Julien De Sart: "C'était un match équilibré. C'est dommage, on prend ces deux goals coup sur coup qui nous coupent la tête. Si on perd le contact avec le Top 6 ? Oui, mais on s'y attendait. C'est l'enchaînement des matchs qui nous fait mal pour le moment mais on est sur la bonne voie, c'est juste un passage à vide."

Sofiane Hanni: "C'était un match pas évident. On s'est rendu la tâche difficile en ne concrétisant pas nos occasions en 1e mi-temps. C'est le football, on peut remercier Matz Sels qui nous a sauvés sur ce pénalty. Si on prend ce pénalty, on ne sait pas comment le match se termine et il nous aurait fallu une force mentale énorme pour revenir. On a su s'imposer grâce, également, à nos remplaçants qui ont été très importants aujourd'hui."

Hamdi Harbaoui: "J'étais motivé en montant aujourd'hui. Il fallait réagir et on a su le faire. Les changements ont été payants. Mon regard rageur après le but ? C'est juste pour montrer que je suis encore là, je travaille dur pour donner le maximum et donc c'est un petit geste de frustration dû à un manque de temps de jeu."

Franky Dury: "On était bien en place aujourd'hui. On a eu des occasions, peu être moins grandes que celles d'Anderlecht, mais on a fait notre jeu, on a défendu très haut. Peut-être que par moments, on n'a pas été assez calme, on aurait dû essayer de garder la balle. Le tournant du match c'est ce pénalty raté. C'est dommage parce que sur 10 fois, il va le marquer 9 fois. C'est le football."

Hein Vanhaezebrouck: "Les joueurs ont fait aujourd'hui ce qu'ils devraient faire à chaque match. Les joueurs qui sont montés ont tous apporté quelque chose. S'il y avait de la rage dans la réaction d'Harbaoui? Non, on connait Hamdi, on sait comment il est. Il m'a regardé mais je l'ai regardé aussi en lui disant "Enfin!". Parce qu'il aurait pu marquer contre Genk aussi, il a eu des occasions. On a eu des occasions, mais je ne peux pas monter moi-même sur le terrain, je peux juste préparer mes joueurs pour marquer. Evidemment, c'est mieux de marquer rapidement et de se mettre à l'abri avant le dernier quart d'heure mais voilà, aujourd'hui, on a gagné. Il faudra cependant augmenter notre efficacité devant le but lors des prochains matchs."





NOTRE DIRECT