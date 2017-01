Alors qu'ils ont évolué pratiquement tout le match à 11 contre 10, les joueurs de René Weiler n'ont pas pu tromper un Jean-François Gillet en état de grâce. Découvrez les notes des deux équipes.





ANDERLECHT

Boeckx 6: Son 12e match sans défaite. Mais cette fois-ci, il n’a vraiment rien eu à faire, sauf un ballon aérien joliment cueilli en seconde mi-temps..

Appiah 5,5: Le plus offensif des défenseurs. Il a souvent atteint la ligne de but mais il a rarement trouvé un partenaire libre devant le but.

Spajic 6: Soirée très calme pour lui. Sa première intervention – sur Raman – était musclée. Puis, il a été très peu sollicité.

(...)

STANDARD

Gillet 9: Dix arrêts en nonante minutes, c’est tout simplement phénoménal. Même s’il a été aidé par sa barre transversale sur une frappe d’Obradovic, Jean-François Gillet a dégoûté les joueurs et supporters bruxellois. Sa plus belle intervention est certainement lorsqu’il a dévié du pied une reprise de Sofianne Hanni au premier poteau. Avec cette prestation, il a marqué des points face à Guillaume Hubert.

Goreux 8: Il a parfaitement contrôlé son flanc droit face à Stanciu, montré l’exemple à ses équipiers en ne comptant pas ses efforts, tout en montrant son nez en phase offensive.

Scholz 7,5: Plutôt brouillon à Eupen, le capitaine a retrouvé son meilleur niveau. Toujours bien placé, il a été le patron de la défense.

Kosanovic 6,5: Il a galéré lorsqu’il a été contraint de jouer à gauche. La montée de Fiore a été une bénédiction et lui a permis d’être solide dans un rôle plus axial.

Mladenovic NC: Exclu après septante secondes pour une légère altercation avec Stanciu.

(...)

