Anderlecht remporte le duel des Sporting après avoir été mené au score

Division 1A

Mené 0-1 par Charleroi à la mi-temps, Anderlecht est parvenu à inverser la tendance. Revivez notre direct commenté.

Le deuxième match du dimanche de la sixième journée du championnat de football s'est soldé par la victoire d'Anderlecht sur Charleroi (3-2), qui a ouvert la marque par Djamel Bakar (19e). Lukasz Teodorczyk (57e), Sofiane Hanni (66e) et Youri Tielemans (68e) ont effacé une modeste première période, qui s'est terminée sous les sifflets de leurs supporters. Alors qu'ils étaient réduits à dix depuis l'exclusion de Clément Tainmont (75e), les Zèbres ont réduit leur retard par Amara Baby (90e+1). Au classement, Anderlecht (12 points) rejoint à la deuxième place La Gantoise, qui avait battu Lokeren plus tôt (3-0). Charleroi recule à la 5e place (11 points).

Anderlecht a enregistré les débuts de Nicolae Stanciu et d'Uros Spajic. Un premier mouvement amorcé par Leander Dendoncker et ponctué par un tir de Hanni n'a pas fait trembler la défense zèbrée (3e). Très organisé, Charleroi n'a pas permis à Stanciu de toucher le ballon. Et quand il l'a reçu, le Roumain a tiré à côté (13e). Dedoncker manquait aussi de feeling en commettant une faute inutile sanctionnée par une carte jaune (17e). Une punition légère par rapport à celle que les Zèbres allaient infliger aux Mauves. Après avoir intercepté le ballon, Tainmont l'a glissé à l'international comorien Bakar, qui a trompé Davy Roef (19e, 0-1). Anderlectht a réagi mais un coup franc de Dendoncker a été repoussé par le mur carolo (28e), une reprise de la tête de Teodorczyk est passée à côté (30e) et une roulette de Stanciu n'a pas effrayé Nicolas Penneteau (32e). Les supporters anderlechtois, qui ont tremblé sur un belle action de Mamadou Fall (40e) et un nouvel effort de Tainmont (43e), ont sifflé leur équipe.

En début de seconde période, c'était toujours le chaos en défense, Bram Nuytinck recevant une carte jaune pour une faute sur David Pollet (46e). Ce moment de flottement n'a pas duré. Anderlecht s'est porté résolument dans le camp adverse et a égalisé par Teodorczyk (57e, 1-1). Auteur de l'assist sur le premier but, Alexandru Chipciu a tiré sur le montant et Stanciu n'a pas profité du retour du ballon dans ses pieds (64e). Hanni a directement réparé la faute de ses équipiers roumains (66e, 2-1). Chipciu a alors distillé sa deuxième passe décisive à Tielemans (68e, 3-1). Charleroi a encaissé autant de buts en un match que lors de ses cinq premières sorties. Malgré l'exclusion de Tainmont, les Zèbres ont tempéré leur défaite par Baby (90e+1, 3-2).

Les compos

Anderlecht : Roef, Kara, Spajic, Chipciu, Nuytinck, Acheampong, Tielemans, Dendoncker, Stanciu, Teodorczyk et Hanni.

Banc : Boeckx, Deschacht, Badji, Harbaoui, Bruno, Capel & Sowah

Charleroi : Penneteau, Mata, Martos, Willems, N’Ganga, Marcq, Bakar, Diandy, Fall, Tainmont, Pollet.

Revivez le match en direct commenté