Anderlecht a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 face à La Gantoise mardi lors de la 21e journée de championnat. Les Bruxellois, troisièmes, l'ont emporté dans un match pauvre en occasions.

Sauveur face à Eupen vendredi, le jeune Francis Amuzu, 18 ans, était une nouvelle fois titularisé par Hein Vanhaezebrouck. Pour sa deuxième titularisation, Amuzu était le joueur le plus en vue dans une première période mi-temps très terne de la part des deux équipes. La seule occasion des 45 premières minutes était à mettre à l'actif d'Olivier Deschacht dont la frappe était détournée par Kalinic (18e).

La deuxième période était du même acabit et il fallait attendre l'heure de jeu pour voir la première occasion gantoise. Sylla profitait d'une défense anderlechtoise mal alignée pour se présenter seul face à Sels mais le duel tournait à l'avantage du portier bruxellois (58e). Anderlecht réagissait dans la foulée mais la frappe d'Hanni était trop molle pour inquiéter Kalinic (61e). Alors que l'on se dirigeait tout droit vers un 0-0, les Mauve et Blanc ouvraient la marque sur phase arrêtée. Dendoncker prolongeait le coup franc de Trebel mais Kalinic repoussait dans les pieds d'Hanni qui glissait le ballon dans les filets (77e). La Gantoise était à deux doigts d'égaliser quelques secondes plus tard mais le coup franc de Milicevic frôlait le montant du but anderlechtois (79e). Les Gantois étaient réduits à dix en fin de match suite à l'exclusion de Kalu pour deux cartons jaunes (90e).

Avec 40 points, Anderlecht fait le trou à la troisième place en prenant huit unités sur La Gantoise, quatrième. Le leader, Bruges, compte 53 points. Mercredi, la 21e journée se terminera par trois rencontres : Ostende/Genk (18h), Courtrai/Standard et Saint-Trond/Antwerp (20h30)





Les réactions (au micro de Proximus 11):

Deschacht : "C'était très important de gagner et on l'a fait. Ça a été très difficile, ce n'est pas facile de jouer avec nos qualités mais l'essentiel ce sont les 3 points. On veut montrer à nos supporters plus d'émotions et d'envie. J'ai fait un bon match mais ce n'est pas important. J'espère qu'on verra un meilleur Anderlecht en 2018. Le coach nous demande beaucoup de choses donc ça prend du temps. C'est un perfectionniste et il veut un football complet. On a encore du mal à s'y faire mais on a vraiment envie d'y arriver."

Spajic : "On savait qu'on avait eu une semaine difficile avec des résultats pas assez bons. Ça fait donc du bien de finir 2017 sur une victoire et ça nous donnera un boost pour la suite, surtout qu'ici c'était face à une équipe qui n'avait plus perdu depuis 6 matches. Malgré la pelouse, on a réussi à se battre tous ensemble et on mérite cette victoire. On n'a pas eu beaucoup de chance cette année, avec beaucoup de blessures, de changements d'entraîneurs et de tactiques, ça prend du temps pour mettre un système de jeu en place et avec l'Europe en plus, on ne l'a pas vraiment eu. Il faut comprendre Hanni qui est sous pression car il n'a pas fait de très bons matches, mais je suis très content pour lui qu'il marque aujourd'hui. Le jeune Amuzu a fait son match et a toujours été dangereux. Vous avez bien entendu les supporters à sa sortie, il a montré qu'il avait sa place dans cette équipe."

Trebel : "On savait que ça allait être un match difficile car ils étaient sur une bonne série. On avait besoin de cette victoire après les lourdes défaites contre Bruges et Charleroi. On a eu beaucoup de matches avec la Champions League , la Coupe de Belgique et le championnat donc on va bien profiter du break pour souffler et on va revenir reposé en 2018."

Hanni : " Je n'avais en effet pas envie de célébrer mon but et de montrer ma joie ce soir. J'ai reçu beaucoup de critiques ces derniers temps. Cela joue mais bon, ça fait partie du foot. Le plus important, c'est de remporter des matches pour mon club et le reste, c'est accessoire."

Vanhaezebrouck : "On mérite la victoire sur un terrain difficile à jouer. On crée quelques actions en première mi-temps même si les centres et le placement ne sont pas toujours bons mais finalement, on a les 3 points donc on est content. On aurait dû marquer plus tôt et moins gâcher de ballons. Garder le 0, c'est la base pour obtenir un résultat. Amuzu a des grandes qualités et il a confirmé après le premier match donc c'est très bien pour lui. On n'a jamais été mené ou inquiéter ce soir face à Gand donc on a pu jouer notre jeu et on n'a pas dû effectuer de grands changements tactiques."

Vanderaeghe : "On est tout seul devant le gardien et on la rate, c'est dommage. C'est là qu'on loupe notre victoire alors qu'on était bien organisé. Anderlecht jouait mieux au football mais on attendait le bon moment. C'est dommage de prendre un but sur phase arrêtée. On a fait une très belle série et c'est dommage de rester sur une défaite alors que la trêve est là. On pouvait faire mieux au niveau de la disponibilité de nos joueurs mais on s'est battus donc je suis fier d'eux. "





