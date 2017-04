Anderlecht devrait s'aligner avec une équipe type alors que la Gantoise récupère Asare, Esiti, Mitrovic et Gigot. Suivez la rencontre en direct dès 14h30.

Les compositions probables

La Gantoise : Kalinic, Asaré, Mitrovic, Gigot, Milicevic, Esiti, Dejaegere, Foket, Simon, Kubo, Coulibaly.

Banc : Thoelen, Rinne, Troost-Ekong, De Smet, Gershon, B. Verstraete, Matton, L. Verstraete, Saief, Schofs, Kalu, Perbet, Rabiu.

Asare et Esiti devraient être prêts même si la préparation n’a pas été idéale. Mitrovic et Gigot le seront. Neto a travaillé avec le groupe toute la semaine et sera peut-être de retour. Vanhaezebrouck devrait opter pour une défense à trois et beaucoup de vitesse devant.

Anderlecht : Boeckx, Obradovic, Spajic, Kara, Appiah, Trebel, Tielemans, Dendoncker, Hanni, Chipciu, Teodorczyk.

Banc : Ruben, Nuytinck, Deschacht, Acheampong, Stanciu, Bruno, Kiese Thelin.

Après cinq matches, seulement, trois joueurs totalisent deux jaunes et sont à une carte d’une suspension. Un décrassage et des soins étaient au programme des titulaires, hier. René Weiler met l’accent sur la récupération.

Suivez la rencontre en direct dès 14h30