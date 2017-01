Le Clasico a fait débat après seulement deux minutes. En cause ? L’arbitrage et une exclusion dictée par Thibaud Nijssen, l’assistant de Bart Vertenten.

Les deux hommes étaient injoignables durant toute la journée de lundi. Certainement suite à une concertation en interne visant à ne pas communiquer sur l’exclusion de Filip Mladenovic.

De bonnes sources nous ont toutefois confirmé qu’après avoir revu calmement les images du geste du latéral serbe, l’homme en noir a regretté sa décision. Il estime que son juge de touche a commis une erreur en lui disant qu’il y avait eu un coup direct qui méritait donc une carte rouge.

Cette phase n’est pas la première et même pas la seule lors de ce week-end qui a vu deux autres juges de ligne se planter.

Avec la mise en place d’un système permettant aux assistants d’aider les arbitres en signalant une faute d’un coup de drapeau levé et d’une communication à travers l’oreillette, le travail des juges de ligne s’est nettement complexifié.

La base du job est d’avoir un œil sur la ligne de touche et un autre sur la celle, fictive, du hors-jeu. "Ce sont les consignes de base", lance l’adjoint d’un des principaux arbitres du pays. "Ensuite, tout dépend de l’arbitre avec lequel on travaille."

Johan Verbist, coordinateur de la cellule arbitrage, confirme : "Ils communiquent entre eux mais n’ont pas d’obligation de prendre des décisions et l’arbitre principal ne doit pas obligatoirement suivre leurs conseils."

Certains demandent une aide minimale, d’autres prônent une grosse communication. "Nous avons un briefing avant chaque rencontre et l’arbitre définit notre stratégie de communication et de prise de décision", raconte l’assistant que nous avons contacté. "Je ne sais donc pas dire si Bart Vertenten avait mis l’accent sur la prise de décision de ses assistants."

Il n’a, en tout cas , pas hésité à suivre ses consignes sans même y réfléchir. "Et je comprends la décision de Vertenten qui n’a rien vu de suivre son adjoint les yeux fermés si leur relation le permet et s’il était certain de son fait en lui faisant part de sa décision à travers l’oreillette. J’espère qu’ils ont vraiment travaillé ensemble pour décider d’exclure le joueur car dans un match pareil, il faut des arbitres qui ont leurs habitudes."

Et elles ne viennent qu’avec les matches passés ensemble sur le terrain. "Des gars comme Vertenten ou Delferière qui sifflent en Europe ont eu équipe fixe à moins qu’il y ait un blessé ou un malade. Pour les autres ça tourne."

Johan Verbist nuance : "Les équipes sont assez similaires au fil des week-ends."

De l’avis des assistants, on leur demande de plus en plus et avoir davantage de pouvoir décisionnel (même s’il ne décide de rien si l’arbitre principal ne souhaite pas le suivre) ne les aide pas spécialement.