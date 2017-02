Son prix a été fixé. Et la facture risque d’être sacrément salée. Selon les dernières informations, Zulte Waregem souhaite récupérer pas moins de douze millions d’euros pour Soualiho Meïté.

Le prodige de l’entrejeu, débarqué en prêt de Lille a directement mis toute la Pro League d’accord. Il n’a pas fallu six mois aux Flandriens pour lever l’option d’achat du joueur.

Déposer 200.000 euros pour un joueur qui vaudra peut-être 60 fois ce prix n’était pas trop risqué pour le Essevee.

Croisé au Soulier d’Or, il nous a confié qu’il ne savait pas s’il sera encore à Zulte Waregem l’été prochain. Le stade arc-en-ciel sera bientôt trop petit pour le gamin de 22 ans.

Un nom de futur club traîne sur la table : Monaco. L’actuel leader de Ligue 1 suit le natif de Paris de très prêt. La presse française a même fait état d’un accord personnel entre le médian défensif et le club principautaire.

Il en rit. "J’ai entendu dire ça mais je ne suis pas au courant. Si vous pouvez m’aider par contre…" plaisante-t-il. "Ce serait quelque chose d’énorme. Vous avez vu ce que Monaco fait cette saison. Quand je vois qu’on parle de moi à Monaco, ça fait vraiment plaisir."

La question est : Meïté est-il prêt à relever un tel challenge un an après être arrivé en Pro League sur la pointe des pieds. "On verra. Je vis au jour le jour mais dois me fixer des objectifs. Le premier est de bien finir la saison à Zulte Waregem. Avec, je l’espère, une Coupe dans quelques semaines."

Le Français ne se prend pas la tête avec ça. Il est flatté de l’intérêt de clubs français, allemands et même anglais mais y prête peu attention. "Je préfère ne pas trop regarder ce qu’on dit de moi. Si je lis Manchester veut Meïté, ça peut me déconcentrer, faire que je ne pense plus au travail."

Un autre club de Ligue 1 est également régulièrement cité : Lille. Le club qui l’a laissé filer pour une bouchée de pain l’été dernier. "Revenir par la grande porte, ça peut être chouette. Personne ne croyait en moi, c’est une belle revanche."

Anderlecht a également tenté sa chance mais le prix demandé est désormais bien trop élevé. "Quand on reçoit une offre d’Anderlecht, ça fait plaisir. Si j’avais forcé les choses, j’aurais pu signer à Anderlecht cet hiver. Mais j’ai un accord avec Dury. Il m’a fait travailler quand on ne croyait pas en moi. Pour ce que Dury et le club ont fait pour moi, je dois donner de ma personne."





Les compos:

Anderlecht : Boeckx, Kara, Nuytinck, Appiah, Obradovic, Dendoncker, Bruno, Tielemans, Chipciu, Hanni, Teodorczyk.

Banc: Ruben, Deschacht, Spajic, Acheampong, Kiese Thelin, Trebel & Stanciu.

Zulte Waregem : Bossut, Baudry, Lepoint, Hamalainen, Dalsgaard, Lerager, Meïté, Mühren, Coopman, Kaya, Leye.

Banc: Bostyn, Marrone, Severin, Madu, Gueye, Cordaro, Ankersen.





