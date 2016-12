"Non, mes équipiers n’abuseront pas à Noël." Sofiane Hanni affichait un petit sourire. Noël ne signifie rien pour lui qui est musulman mais il comprend son importance pour ses équipiers. "C’est un moment à passer en famille et j’en profite aussi pour être avec ma femme et ma petite."

Le capitaine a gardé les siens à l’œil, histoire que le vin ne coule pas à flots et que la dinde ne soit pas mangée en trop grosse quantité. S’il y a bien une personne qui veut absolument gagner ce match face à Charleroi, c’est bien lui.

Pas pour prendre une revanche sur les Zèbres mais bien pour conclure une année 2016 qu’il a survolée et lors de laquelle il a vécu des moments importants dans sa carrière. En attendant mieux en 2017 ?

