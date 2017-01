Ce lundi, lors de ses tests médicaux, Adrien Trebel portait déjà son nouveau numéro sur le short. Il ne s’agit pas d’un numéro traditionnel - le 5, le 6 ou même le 14 étaient libres - mais bien du 25. Au Standard, Trebel portait le 23, qui appartient actuellement à... Frank Boeckx, le héros de la fin du premier tour.

Dans la récente histoire du Sporting, le 25 n’a pas été fort convoité. Il a, en réalité, été porté par deux ex-Rouches : Dieumerci Mbokani (de 2011 à 2013) et Frédéric Pierre (en 2000-2001). Le Congolais n’a pas loupé son retour au Parc Astrid et le Brabançon, lui, n’a inscrit qu’un but pour le Sporting.

À l’exception de Pablo Chavarria (en 2010-2011) et de Stijn Meert (en 1999-2000), ce sont surtout des gardiens de réserve qui ont porté ce numéro : Wim De Coninck, Daniël Zitka (lors de sa première saison), Jan Van Steenberghe et Sebastien Bruzzese, transféré du FC Liège.