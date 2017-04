Son dernier but date du 12 mars. Cela fait donc sept matchs sans marquer.

Quel hasard: juste au moment où Anderlecht trouve son rythme de croisière, le canon de son buteur ne fonctionne plus. Voilà exactement 500 minutes – depuis le 12mars contre Waasland Beveren – que Lukasz Teodorczyk n’a plus trouvé le chemin des filets. Le parc Astrid, dimanche vers 20 heures. Le public applaudit son Polonais au moment où Kiese Thelin est prêt à le remplacer. Teo se cache le visage dans son maillot et quitte le terrain, visiblement de mauvaise humeur. Non pas sur Weiler, mais sur lui-même. Certes, il a travaillé comme un fou, mais il ne parvient plus à marquer. Depuis le Nouvel An, il n’a inscrit que quatre buts. Au premier tour, il en avait mis vingt-quatre.

Au premier tour, il avait une moyenne d’un but toutes les 95 minutes. Maintenant, il est à un but toutes les 302 minutes.

Autre hasard: l’inefficacité de Teo vient pile au moment où il a signé son contrat à Anderlecht jusqu’en 2020. Il était pourtant très heureux d’enfin avoir trouvé un accord avec le club qui a relancé sa carrière. Il avait promis de remercier les dirigeants en leur offrant le titre.