Sur la pelouse du Jan Breydelstadion ce dimanche après-midi, les Anderlechtois peuvent entrer dans l’histoire du club en intégrant le club fermé des saisons au départ parfait (au moins 5 victoires de suite). C’est arrivé 8 fois en première division. Avec à chaque fois un bout d’histoire derrière.

13: 1964-1965 : la neige liégeoise gèle le record

Le record absolu appartient au Club Bruges de Trond Sollied avec… 14 succès pour entamer la saison 2000-2001. Une série stoppée début décembre par… Anderlecht. Cette année-là, les Blauw en Zwart avaient fait tomber le vieux record établi en 1964 par le RSCA. Cette année-là, les hommes de Pierre Sinibaldi écrasaient tout sur leur passage. Jusqu’au 23 décembre 1964. Ce jour-là, tout le Royaume est couvert de neige. L’Union belge décide de remettre tous les matches prévus en D1. Tous sauf un : Tilleur-Anderlecht. Une décision qui fait râler les dirigeants du Sporting, persuadés que ça sent le piège. Un bon pressentiment : Colonval, futur meilleur buteur de la saison, inscrit l’unique but dans la neige de Buraufosse. Anderlecht est battu mais sera quand même champion. Et prendra même sa revanche sur Tilleur lors de la dernière journée : 8-1 au Parc Astrid !

(...)