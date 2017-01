Un mystérieux radar monté sur un pied et relié à un ordinateur espionne chaque séance d’entraînement d’Anderlecht depuis le début de la saison. "L’appareil permet de récolter une multitude de données chez chaque joueur", dévoile Jochen De Coene, medical manager du Sporting. "Les données sont donc actualisées chaque jour pour savoir où le joueur se situe physiquement."

Ce système, développé par la société Catapult et déjà utilisé par des clubs comme le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich, a coûté 400.000 € au Sporting et implique une vingtaine de personnes (radiologue, médecin, cardiologue, diététicien…). "C’est unique en Belgique", reprend Jochen De Coene. "Genk l’utilise aussi mais dans sa version basique. Nous avons investi dans le top et nous l’utilisons des U17 jusqu’à l’équipe première."

(...)

