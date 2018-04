« Ils ont marqué, nous pas. » Le résumé de Kenneth Saief est aussi juste que cruel. Selon l'international américain, « le match pouvait pencher d'un côté comme de l'autre. » Sauf que La Gantoise a su trouver le chemin des filets contrairement aux Mauves.

« Les Gantois ont eu de meilleures possibilités que nous, il faut être honnête. Ils ont mieux géré leurs contres que nous » , dit Gerkens.

S'ils refusent de se servir d'excuses, les circonstances ne leur sont pas favorables. « Alexis Saelemaekers a fait ses débuts et a bien joué mais ça montre qu'on a beaucoup de blessés dans le groupe » , dit Saief.

Pieter Gerkens refusait d'ailleurs de dire que le noyau gantois est meilleur que celui des Bruxellois. « Mais ils ont un noyau plus large. Ils savent donc mieux gérer les absences que nous. »

Le titre est encore dans les têtes des Mauves, surtout que Bruges joue ce lundi soir. Ils ne pensent actuellement pas se contenter d'une lutte pour la deuxième place. « On doit juste prendre un maximum de points car les autres vont en perdre » , dit Saief.

Et Pieter Gerkens de conclure : « On doit continuer et voir ce qui se passe. Mais peut-être faut-il se concentrer sur la deuxième place. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller prendre des points à Charleroi ce vendredi »