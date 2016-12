Alors que la direction mauve est surtout à la recherche de gardien, elle cherche aussi à caser ses joueurs excédentaires. Galhardo et Aaron Leya Iseka n'ont pas convaincu leur club locataire.

C’était dans l’air : l’Olympique de Marseille ne veut pas conserver Aaron Leya Iseka. Même si la clause des 10 apparitions n’avait pas été atteinte, un arrangement aurait pu être trouvé si l’OM avait voulu le garder.

Ce n’est pas le cas. Le jeune attaquant reviendra au RSCA. qui va tenter de le louer ailleurs.

Anderlecht demandera de l’argent pour Deschacht

Comme nous vous le révélions vendredi, Zulte Waregem est intéressé par Olivier Deschacht pour renforcer sa défense centrale. À Anderlecht, on ne compte cependant pas faire de cadeau aux Flandriens : même s’il ne reste que 6 mois de contrat et que le joueur a 35 ans, le Sporting exigera une somme d’argent en cas de départ. Il faut dire que les relations entre le club de Francky Dury et Herman Van Holsbeeck ne sont pas au beau fixe depuis plusieurs mois.

Galhardo change de crémerie : le RSCA va le prêter à Gremio

En manque de temps de jeu à l’Atletico Paranaense où Anderlecht le prête depuis cet été (seulement 4 apparitions), Rafael Galhardo va changer de crémerie. Il va être loué à Gremio, le club où il avait explosé la saison précédente au point d’être nommé meilleur arrière droit du championnat brésilien puis d’être transféré au RSCA pour un million d’€ en janvier 2016. Galhardo est sous contrat jusqu’en 2020 à Anderlecht. Les dirigeants espèrent qu’il se remettra en évidence à Gremio afin de pouvoir être transféré définitivement.