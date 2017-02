"Acheampong ? I was better than him, j’étais meilleur que lui."

Branislav Ivanovic s’est sans doute dit "bête question, bête réponse", quand nous lui avons demandé ce qu’il avait pensé de Frank Acheampong. En 372 matches avec Chelsea, le Serbe ne s’est pas souvent trouvé dans un courant d’air comme jeudi soir.

Frankie, lui, ne comprenait pas trop l’excitation du public et des journalistes. "Vous m’avez trouvé si bon que ça ?", était sa première phrase après les interviews obligatoires aux questions et réponses-clichés. "Je trouve que j’ai perdu de la vitesse depuis ma blessure."

Une blessure ? Quelle blessure ? Acheampong : "Je me suis blessé à l’arrière du genou contre Saint-Étienne. Je n’en suis pas encore guéri. À la Can, où le Ghana aurait dû remporter la victoire finale, j’ai joué en prenant des médicaments. Je ne me suis presque pas entraîné. Et ici, aussi, je me repose le plus possible. Pour les matches, je fais des sacrifices et je vais au-delà de la limite. J’ai mal, mais je peux jouer. Je serai là, à Ostende. C’est moi qui ai demandé mon remplacement à l’heure de jeu, pour ne pas me forcer."

Frankie peut se rassurer : il n’a pas perdu de la vitesse. Ses sprints étaient impressionnants. Lui-même ne connaît pas son temps sur le 100 mètres. Au sein du club, on parle de 11.2 secondes. C’est presque du Bolt. "C’est vous qui me comparez toujours à Bolt (Rires) Mon secret ? En arrivant en Thaïlande (NdlR : où il a joué entre 2011 et 2013), tous ces petits Thaïlandais étaient plus rapides que moi. J’ai dû travailler mes sprints."

(...)

