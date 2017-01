Le sélectionneur israélien du Ghana, Avram Grant, a révélé jeudi sa sélection définitive en vue de la Coupe d'Afrique des nations de football, du 14 janvier au 5 février au Gabon. L'Anderlechtois Frank Acheampong figure parmi les 23 Black Stars.

De la présélection initiale de 26, Abdul-Majeed Waris (Lorient), Raphael Dwamena (Lustenau) et Joseph Larweh Attameh (Basaksehirspor) ne sont plus repris et Adam Kwarasey (Rosenborg), blessé, a été remplacé par Fatau Dauda (Enyimba).

Acheampong comme ses équipiers l'Algérien Sofiane Hanni et le Sénégalais Kara Mbodji manqueront les rencontres de championnat contre Saint-Trond (22 janvier) et à Westerlo (25 janvier) et peut-être contre le Standard (le 29 janvier) et à Lokeren (3 février).

Ghana jouera dans le groupe D contre l'Ouganda le 17 janvier, le Mali le 21 et l'Egypte le 25.

La sélection des 23 Black Stars:

Gardiens: Razak Braimah (Cordoue/Esp), Fatau Dauda (Enyimba/Nga), Richard Ofori (Wa All Stars)

Défenseurs: Harrison Afful (Columbus Crew/USA), Andy Yiadom (Barnsley/Ang), Baba Rahman (Schalke 04/All), Frank Acheampong (Anderlecht/BEL), John Boye (Sivasspor/Tur), Jonathan Mensah (Columbus Crew/USA), Daniel Amartey (Leicester City/Ang), Edwin Gyimah (Orlando Pirates/AfS)

Milieux de terrain: Emmanuel Agyemang-Badu (Udinese/Ita), Afriyie Acquah (Torino/Ita), Thomas Partey (Atletico Madrid/Esp), Mubarak Wakaso (Panathinaikos/Grè), Christian Atsu (Newcastle United/Ang), Ebenezer Ofori (AIK Stockholm/Suè), Samuel Tetteh (Leifering/Aut)

Attaquants: Asamoah Gyan (Al Ahli/EAU), Jordan Ayew (Aston Villa/Ang), Andre Ayew (West Ham/Ang), Ebenezer Assifuah (Sion/Sui), Bernard Tekpetey (Schalke 04/All)