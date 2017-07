C’est officiel : Frank Acheampong ne sera plus anderlechtois en 2017. Il est prêté à Tianjin Teda, en Chinese Superleague pour les six prochains mois.

Un choix qui a créé pas mal de remous parmi les fans. Pourquoi ne pas vendre un joueur qui aurait pu rapporter 7 millions en janvier après une approche de Hull City ?

Contrairement à ce qui s’est passé durant la derrière fenêtre de transfert, les candidats acquéreurs ne se pressaient pas au portillon.

L’option la plus acceptable est venue de Chine. Elle passait toutefois par un prêt qui permet de mettre le joueur à l’épreuve et d’éviter des taxes.

Une option d’achat

Anderlecht se sortira logiquement très bien de ce deal. Le prêt est payant (on évoque une somme entre 1 et 2 millions) et comporte une option d’achat.

Elle se chiffrerait autour de 5 ou 6 millions d’euros pour finalement égaler le total qu’Anderlecht s’était vu proposer en hiver.

Une porte ouverte vers la Chine

En plaçant Frank Acheampong en Chine, Herman Van Holsbeeck s’est peut-être ouvert les portes de la caverne d’Ali Baba asiatique.

La Chinese Superleague est en plein développement et peut devenir une nouvelle porte de sortie pour les joueurs.

La Chine offre l’avantage de contenter financièrement les clubs comme les joueurs. Stefano Okaka s’en mord certainement encore les doigts.