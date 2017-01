top

"Je suis venu pour être champion", "Anderlecht, cela ne se refuse pas" ou "Le choix est vite fait quand Anderlecht se présente" : Adrien Trebel a brossé son nouvel employeur dans le sens du poil. Il s’est également défendu de son choix et a expliqué ce qu’il va apporter à son équipe.

Vous affirmez que vous auriez signé à Gand si Anderlecht n’était pas rentré dans la danse. Pourquoi avoir choisi ce club plutôt qu’un autre ?

"Car il y a plus d’ambitions ici. Je veux gagner des titres et Anderlecht est le mieux armé cette année et à l’avenir pour y parvenir. Les Bruxellois sont encore en Europe. Cette donne a pesé dans la balance. Je fais un pas en avant."

Y a-t-il autre chose qui vous a convaincu ?

"Le coach m’a appelé et je me suis entretenu avec Herman Van Holsbeeck. On m’a prouvé qu’on me voulait vraiment."

On parlait beaucoup de l’étranger…

"J’ai repoussé des offres quand Anderlecht s’est manifesté. Je préfère un grand club qu’une équipe de milieu ou de bas de tableau d’un grand championnat."

On dit de vous que vous êtes le nouveau Defour. En quoi est-ce vrai ?

"René Weiler m’a dit qu’il cherchait un joueur comme moi, capable de produire beaucoup d’efforts et de ratisser des ballons."

Êtes-vous prêt à débuter sur le banc ?

"Il y a une équipe en place et un groupe sain. Il n’y a donc pas de soucis. Je répondrai présent quand on aura besoin de moi. Je suis arrivé sur la pointe des pieds en voulant avant tout aider le groupe et lui amener mon envie de gagner et de progresser."

Vous rentrez en concurrence avec deux talents de la maison : Youri Tielemans et Leander Dendoncker !

"Ce sont deux joueurs du top . Ils ont beaucoup de talent et une grosse marge de progression. Vu mon expérience, je vais essayer de les guider. S’il faut les aider, je serai là."