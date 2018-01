Adrien Trebel n’est à Anderlecht que depuis un an mais il parle déjà comme l’un des leaders du vestiaire. On a donc balayé tous les sujets d’actualité avec celui qui fut le meilleur joueur du RSCA au premier tour. Et il n’a pas utilisé de langue de bois.

Le médian arrivé du Standard dévoile comment il a été intégré dans le vestiaire des Mauve et Blanc et comment il a préparé sa saison. Il aborde également les problèmes que rencontre Anderlecht dans le jeu et ne comprend pas toujours les supporters. Comment les joueurs se positionnent-ils par rapport au rachat du club et où le Français imagine-t-il son avenir ? Réponse ci-dessous.

(...)