Le Français a prolongé jusqu'en 2023.



"Je suis très satisfait de l'offre anderlechtoise. Cette prolongation est un signe de respect." Adrien Trebel a décidé de s'engager avec Anderlecht pour un peu plus longtemps que prévu et vient de signer un nouveau deal avec les Mauves.



Le contrat du médian a été prolongé jusqu'en 2023 et a été revu à la hausse. Le joueur souhaitait quitter le club cet été mais n'a pas trouvé le défi qu'il souhaitait. Il a donc préféré rester à Anderlecht.

Au plus grand plaisir des fans, du coach et de Luc Devroe qui a précisé qu'il était "le moteur de l'entrejeu."