Alexis Saelemaekers a parlé d’un match réussi. Surtout au niveau du caractère.

"Il n’y a qu’un mot : mentalité. Nous étions vraiment prêts. Nous n’avons jamais douté. Nous étions meilleurs qu’eux et nous le savions. On a su corriger nos erreurs de Trnava et on a su prouver qu’on avait du caractère. Les cadres ont réagi directement dans le vestiaire jeudi soir ; c’est important. Les gens ont parlé de crise mais nous savions que les qualités étaient là. On est de retour. Nous n’avons pas spécialement joué pour le coach. On travaille pour le collectif. Je ne sais pas encore quand nous atteindrons notre vrai niveau. Mais nous sommes déjà bien. Vous connaissez beaucoup d’équipes capables de revenir au score dans un tel match ? J’espère que ça servira de déclic."