Anderlecht

vant de partager les points avec Gand, Anderlecht a frappé fort en la personne de Herman Van Holsbeeck.

Il est parvenu à débaucher Nicolae Stanciu du Steaua Bucarest, mais aura dû vider sa tirelire. Le prix de Stanciu est un record de Belgique : Anderlecht va débourser… 9,8 millions. 4 millions sont à payer directement. 3,8 millions à verser dans les dix mois. Et les 2 millions de bonus seront déboursés si Stanciu joue au moins 50% des matches à Anderlecht ou s’il est vendu à la fin de la saison.

Gigi Becali, le président du Steaua, a donc eu ce qu’il voulait : presque 10 millions. Il avait invité Herman Van Holsbeeck dans son palais et savait que son interlocuteur n’avait pas le choix. Il devait rentrer avec un accord dans sa valise. Le refus de Markus Henriksen, le médian de l’AZ qui a opté pour Hull City samedi matin, a bien aidé Becali à ne pas baisser son prix. Et Van Holsbeeck n’avait pas le choix, vu que le mercato se ferme mercredi à minuit. Dans les jours à venir, Stanciu va signer pour cinq ans.

Deux autres renforts sont sur le point de signer leur contrat. Le défenseur tchèque Brabec sera transféré pour 2,5 millions du Sparta Prague, avec lequel il est monté au jeu à la 73e, dimanche. Et l’ex-Anderlechtois Massimo Bruno sera loué jusqu’à la fin de la saison. Bruno est rentré à la 86e avec Leipzig, dimanche.

La nouvelle du jour est que la piste Lombaerts a été réactivée. Vendredi, elle était considérée comme morte vu que le Zenit ne baissait pas son prix. Mais de nouvelles négociations seront menées ce lundi. Anderlecht a promis à Lombaerts de faire un gros effort.