Anderlecht est à la recherche de nouveaux gardiens. Hendrik Van Crombrugge (Eupen) est la piste la plus concrète pour le poste de numéro 2 (ou n°1, si Sels est impayable). Mais vu la blessure de Boeckx, il faut également des renforts dans la profondeur.

Dans cette optique, Anderlecht a testé Ilias Moutha-Sebtaoui (19 ans), un gardien belge de… Manchester United. Moutha-Sebtaoui n’est pas un inconnu. Il a joué au Standard jusqu’à ses 16 ans et a toujours été le concurrent de Mile Svilar en équipe nationale.

Moutha-Sebtaoui n’a pas eu de chance : les U19 d’Anderlecht ont sèchement perdu (4-0) leur match amical à Brentford (D2 anglaise, l’ex-club de Maxime Collin). Moutha-Sebtaoui n’a pas commis de bourde, mais il est en manque de temps de jeu et donc de rythme de match dans son club.

Sebtaoui est à Manchester United depuis 2015. Le Bruxellois aux origines marocaines avait préféré United à Chelsea, Newcastle et… Anderlecht.





Saelemaekers apte, Onyekuru sur le terrain

Bonne nouvelle pour le Sporting : Alexis Saelemaekers pourra jouer le Clasico ce mercredi à Sclessin.

Sorti à 10 minutes de la fin du Topper en boitant, le jeune arrière droit n’a rien de grave. Il était juste victime de grosses crampes. Trebel et Teodorczyk lui avaient demandé de mordre sur sa chique et de rester sur le terrain jusqu’à la fin de la rencontre mais il n’en pouvait plus. Lundi, il a reçu des soins et il pourra s’entraîner mardi.

Lundi, Henry Onyekuru a pu s’entraîner sur le terrain. Les chances de déjà le voir à Sclessin sont cependant minces.