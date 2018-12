Si vous êtes supporter d’Anderlecht et que vous ne voulez pas vous faire encore plus de mal, ne lisez pas ce qui suit. Les statistiques du RSCA font vraiment peur cette saison.

Un banc inutile : le Sporting partage un triste record avec Eupen et Mouscron cette saison, aucun but n’est encore venu des remplaçants. Une statistique qui illustre bien les limites du noyau de Hein Vanhaezebrouck, même s’il n’aide pas vraiment en faisant ses changements toujours assez tard.

L’équipe la plus agressive : un manque de résultats à cause d’un manque d’engagement ? Même pas. En tout cas, Anderlecht est l’équipe qui a fait le plus de fautes cette saison en Pro League : 270. C’est, par exemple, 90 de plus que Genk !

Autant de clean sheets que le dernier : en championnat, Anderlecht n’a gardé le nul derrière que trois fois. Contre Mouscron, Saint-Trond et Gand, à chaque fois à domicile. Seuls trois clubs font encore pire : Zulte Waregem, Charleroi et Ostende. Waasland-Beveren, la lanterne rouge, en est à trois, comme le RSCA.

Une nouvelle bête noire : la défaite de dimanche contre Genk était la 4e de suite face aux Limbourgeois. C’est la deuxième pire série de l’histoire du club en championnat. Seul le FC Bruges est parvenu à gagner plus consécutivement que Genk : 7 fois entre 1995 et 1999.

Bilan de points insuffisant : 30 points sur 51, c’est le plus mauvais bilan comptable après 17 journées de championnat depuis la saison 2007-2008. À la trêve hivernale, le RSCA était 7e cette année-là. Il reste quatre rencontres de Pro League avant la pause pour éviter de tomber si bas dans le classement.

On vous avait prévenu...