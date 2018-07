Nouveau transfert au Sporting: Zakaria Bakkali a signé ce mardi. Il s'est engagé pour une durée de 4 ans. Le milieu offensif de 22 ans arrive de Valence où il n’avait plus vraiment d’avenir.

Bakkali avait aussi une offre du Standard mais Anderlecht a accepté de verser 500.00€ de plus à Valence. Le joueur est également très tenté par le défi présenté par le président Marc Coucke.





Bakkali avait été loué à La Corogne la saison passée où il était le joker de luxe de l’équipe. Il veut relancer sa carrière en Belgique, lui qui compte 2 caps avec les Diables.

Santini: 3 millions pour 3 ans © BELGA

Anderlecht a annoncé mardi l'arrivée de l'attaquant croate Ivan Santini, 29 ans. L'avant-centre arrive en provenance de Caen. Il s'agit d'un retour en Belgique pour Santini, qui a joué à Courtrai et au Standard.

Formé au NK Zadar et au NK Inter Zapresic, Santini a rejoint les U19 du Red Bull Salzburg (Autriche) en 2007. Il a également joué à Ingolstadt et à Fribourg en Allemagne. Le Croate est arrivé en Belgique en juillet 2013, à Courtrai. Avec les 'Kerels', il a inscrit 30 buts en 69 rencontres de Jupiler Pro League. Après deux ans, il a été recruté par le Standard en 2015. En une saison à Sclessin, il a marqué 11 buts en 27 rencontres de championnat. Surtout, il avait inscrit le but décisif en finale de la Coupe de Belgique 2016.

Santini a signé à Caen en août 2016. En deux saisons, il a fait trembler les filets 26 fois en 66 rencontres de Ligue 1.

"Ivan Santini est donc le garant de nombreux buts, il l'a démontré dans chaque club où il est passé", se réjouit Anderlecht dans un communiqué.

Santini a débuté en équipe nationale croate en mai 2017. Il compte deux apparitions sous le maillot des 'Vatreni'