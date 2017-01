Six petits mois et puis s’en va ? C’est peut-être ce qui se passera pour Diego Capel.

L’ailier espagnol est dans le viseur de Leganes et d’Alaves mais c’est un autre club qui obtient pour l’instant ses faveurs. Capel a, selon nos informations, un accord personnel avec le Deportivo la Corogne, qui a vu Ryan Babel s’en aller.

L’actuel 15e de la Liga doit désormais négocier avec Anderlecht. Le Sporting a payé 200.000 euros pour ses services et, vu son faible temps de jeu, serait ravi de le voir partir pour une somme légèrement supérieure. Ce qui assurerait d’au moins ne pas perdre d’argent.

L’Espagnol devrait toutefois être dans l’avion qui décolle ce jeudi pour La Manga. Anderlecht y sera jusqu’à vendredi prochain.

Ce stage marquera le retour de Dennis Appiah. Blessé de longue date au niveau de la jambe, il espère revenir à son niveau rapidement. Idrissa Doumbia sera également présent tout comme Andy Najar qui ne participe pas à la Copa Centroamericana.

Les principaux absents, outre Kara, Sofiane Hanni et Frank Acheampong, partis à la Can, sont : Nathan Kabasele, Hamdi Harbaoui et Oswal Alvarez. Ils sont tous trois sur le départ.