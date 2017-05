Les Gantois ont déjà félicité les Mauves pour le titre. Anderlecht reste prudent.

Il fallait au moins un nul et Anderlecht a fait le boulot en allant chercher un point sur la pelouse de La Gantoise. "En adultes", souligne Dendoncker.

Mis sous pression en début de match, Anderlecht a tenu bon grâce à une défense Kara-Spajic infranchissable et un Dendoncker au top niveau. "On a eu le contrôle, on leur a peu donné et on aurait même pu marquer", poursuivait le meilleur homme sur le terrain.

Sans un grand Lovre Kalinic, les Mauvesauraient pu l’emporter et faire un bond vers le titre. "Mais soyons heureux du résultat. Si Gand gagnait, il n’était plus qu’à deux points", résume Sofiane Hanni.

Encore un titre face à Bruges ?

Ils n’ont pas effectué un bond mais bien un nouveau pas vers le titre. Quand on connaît l’importance des points pris à l’extérieur, ce nul blanc est un bon résultat. Le titre ne sera pas pour ce week-end mais pourrait bien coïncider avec le déplacement à Bruges le 14 mai (lire les projections ci-contre).

En huit éditions des playoffs, quatre titres du RSCA ont été acquis face à Bruges. Lors de la première édition, qu’Anderlecht avait survolée, les Bruxellois sont sacrés au Jan Breydelstadion sur une victoire 1-2 dès la sixième journée de playoffs.

Deux ans plus tard, Guillaume Gillet délivre les Mauvesen égalisant face à Bruges dans les arrêts de jeu sur un penalty mal botté. Le match finit sur un nul (1-1) et sacre le RSCA dans le stade Constant Vanden Stock.

Le dernier déplacement au Jan Breydel en playoffs avait été moins glorieux et avait vu Bruges remporter le titre en écrasant les Mauves. Le lieu est donc idéal pour laver l’affront de 2016.

De Witte a félicité Vanden Stock

Les Gantois ne misent pas spécialement sur un tel résultat. Ils devaient battre Anderlecht pour y croire. Il est donc trop tard pour eux. Ivan De Witte, le président de Gand, a déjà dit bravo à Roger Vanden Stock pour le titre.

"J’ai déjà félicité Anderlecht pour le titre avant le premier match des playoffs", raconte Hein Vanhaezebrouck qui, par ce discours, ôte toute pression à ses joueurs pour la mettre sur René Weiler. "Anderlecht ne lâchera plus cette première place. Il ne commettra pas un deuxième faux pas. Il gagnera ses deux matches à domicile et un point sur six à l’extérieur pourrait suffire."

Weiler et les joueurs tempèrent

La débâcle face à Charleroi a fait freiner Anderlecht des quatre fers. "Nous ne sommes pas encore champions", martèle Weiler. "Je vois trois équipes qui ont toutes les possibilités de remporter le titre. Tous les matches sont serrés."

Sofiane Hanni parle, lui, d’un réveil grâce au match à Charleroi. "Nous n’avons pas plané mais on voyait déjà écrit partout que nous serions champions. La défaite face à Charleroi a fait office de leçon : le championnat est loin d’être acquis."

Le titre dans deux journées si…

Anderlecht ne sera pas champion ce week-end. Il pourrait l’être dès le week-end d’après sur le terrain de Bruges lors de la huitième journée. Si l’une de ces trois conditions se réalise :

Condition n° 1 : Il faut gagner face à Zulte Waregem et Bruges en espérant que Gand ne fasse pas mieux que 4/6.

Condition n° 2 : Il faut battre Zulte Waregem et faire un nul à Bruges si les Blauw en Zwart ne font pas mieux qu’un nul contre Charleroi le week-end prochain et que dans le même temps Gand ne prenne pas plus de 3 points sur 6.

Condition n° 3 : En cas de défaite contre le Essevee, il faut battre Bruges et espérer que le Club ne prenne qu’un point contre Charleroi et La Gantoise seulement 2 en autant de matchs.