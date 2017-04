La victoire de La Gantoise, ce mardi soir, face à Zulte Waregem en ouverture de la 5 e journée des playoffs 1 implique qu’Anderlecht ne pourra pas se coiffer des lauriers nationaux avant le dimanche 7 mai lors de la réception de Zulte Waregem au Parc Astrid.

En effet, cinq points séparent Gantois et Bruxellois (qui comptent un match de moins, qu’ils joueront ce jeudi face à Charleroi). Ce qui veut dire que les Buffalos, qui sont les plus proches poursuivants du Sporting, compteront maximum 11 unités de retard par rapport aux hommes de René Weiler au soir de la 6e journée qui se déroulera ces dimanche 30 avril et lundi 1er mai.

Anderlecht pourrait, dès lors, fêter son 34e titre, une semaine plus tard (le 7 mai) lors de la réception du Zulte Waregem au Parc Astrid… Avec un succès ce jour-là, le RSCA ne pourrait plus être rattrapé par Gand et seul Bruges, en cas de 9 sur 9 contre Ostende, Zulte et Charleroi, pourrait revenir à la hauteur des Bruxellois.

Mais comme les Mauves ont devancé les hommes de Preud’homme au classement final de la phase classique, ceux-ci pourront faire sauter les bouchons de champagne…