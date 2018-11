Selon Foot Magazine, Michael Verschueren ne sera pas le seul qui fera les transferts à l’avenir. L’hebdomadaire prétend que Verschueren cherche un manager sportif à l’étranger.

À long terme, la politique des transferts serait établie par un conseil de sages, dans lequel siégeraient Coucke, Verschueren, le manager sportif étranger et le chef du département scouting.

Vu son passé comme dirigeant de l’ECA, Verschueren a évidemment des contacts partout en Europe. Il veut donner au RSCA une dimension internationale et ne compte plus travailler uniquement avec les agents belges. Il veut que le Sporting redevienne le numéro 1 absolu en Belgique et un participant redoutable en Ligue des Champions.

Ce serait la première fois de l’histoire d’Anderlecht qu’un manager se ferait entourer par des connaisseurs. Michel, son papa, prenait toutes les décisions en concertation avec Constant et ensuite Roger Vanden Stock, son président. Pendant l’ère Van Holsbeeck, Roger Vanden Stock faisait entièrement confiance à son manager. Et Luc Devroe, lui, ne demandait l’accord que de Marc Coucke avant de faire un transfert.

Verschueren Junior sait qu’il y a des gens qui connaissent plus le football que lui. Ce ne serait donc pas une surprise s’il opère de cette façon. Dans sa carrière professionnelle, Verschueren a réussi tous les projets dans lesquels il s’est lancé. Réussir comme manager général d’Anderlecht, comme l’a fait son papa pendant 23 ans, est le plus grand défi de sa vie.