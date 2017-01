Comme le veut la tradition, l’équipe d’Anderlecht a rendu visite au Salon de l’Auto, et plus particulièrement au stand de son sponsor officiel, Audi. Depuis la saison dernière, la marque allemande - également sponsor de Barcelone, du Milan AC et du Bayern Munich - est le partenaire voiture du club.

Dans le passé, Anderlecht a toujours eu un accord avec Mercedes. En théorie, les joueurs doivent aller avec leur Audi au club, mais ceux qui ont plusieurs voitures ne respectent pas toujours les règles. Dennis Appiah, lui, le fait. Samedi, il a d’ailleurs légèrement touché le car de Cologne en reculant avec son Audi Q7 sur le parking de Neerpede.

Hormis Adrien Trebel, qui ne sera présenté que ce mercredi, tous les joueurs étaient présents au Palais 11 du Heysel. Et ils ont posé en selfie avec les amateurs de football parmi les nombreux visiteurs. Les plus populaires sont les mêmes que lors de la première partie de la saison 2016-17 : Tielemans et Teodorczyk.

Audi a profité de l’occasion pour présenter sa nouvelle application, l’Audi Player Index, qui sera utilisée à partir du match de dimanche contre Saint-Trond. Cet outil suivra les statistiques des joueurs pendant chaque match. Chaque action individuelle (un but, un centre, une passe, un tacle) vaut des points. Le joueur qui marque le plus de points sera homme du match. Celui qui aura le plus de points d’ici à la fin de la saison sera MVP et recevra un joli cadeau surprise d’Audi. L’application est destinée aux fans et non pas à… René Weiler.

Weiler n’a toutefois pas été oublié par Audi. Très souriant, le Suisse a reçu un trotteur Audi pour son fils de trois ans.