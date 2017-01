Les Anderlechtois partent en stage ce jeudi. Outre le noyau A (sans Harbaoui en partance pour Charleroi, Hanni, Kara (et Acheampong) à la Can), un U21 sera invité à passer la semaine en Espagne : Hannes Delcroix.

Delcroix est un défenseur central de 17 ans. Il est aussi l’un des talents les plus prometteurs à Neerpede pour l’instant. S’il n’a pas un gabarit impressionnant (1,85 m et assez fin), il compense par une détente hors norme et une technique raffinée. Il est aussi très accrocheur dans les duels. Il forme d’ailleurs une paire défensive très solide en équipe nationale avec Zinho Vanheusden (Inter Milan).

René Weiler n’a pas repris d’autres jeunes pour pouvoir travailler avec un groupe restreint. Van Camp, Svilar, Sowah et Faes, déjà membres du noyau A, partiront aussi en stage.