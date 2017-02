Les chiffres n’expliquent pas tout mais laissent penser beaucoup. Les stats de l’Audi Player Index permettent de mettre en valeur tout ce qui a cloché lors du dernier match d’Anderlecht.

20

Sur 35 passes longues, Spajic en a loupé 20. Bram Nuytinck a fait encore pire avec 10 ballons longs sur 15 qui ne sont pas arrivés à destination. Sans Kara, Anderlecht ne peut relancer correctement depuis sa ligne arrière.

75

Youri Tielemans a mal donné 75 % de ses 4 corners. Les phases arrêtées sont devenues une arme quand le match est fermé mais Anderlecht n’en profite pas.

0

Stanciu n’a pas réussi le moindre dribble. Il en a même loupé 2. Sofiane Hanni, qui l’a remplacé en a réussi 1 pour 2 manqués. Anderlecht n’a pas pu compter sur ses deux hommes les plus créatifs. Ils n’ont pas été meilleurs à la passe avec chacun un seul ballon amenant un tir.

20

Avec seulement 20 % de ses passes données dans les 30 derniers mètres, Trebel prouve que même face à une équipe qui ne fait que défendre, l’entrejeu d’Anderlecht ne s’infiltre pas assez.

62

Chipciu n’a pas réussi beaucoup de passes durant la rencontre. Le Roumain n’était pas le seul. Dans l’ensemble, le pourcentage de passes loupées était vraiment élevé vendredi soir. Le manque de justesse explique en grosse partie les soucis dans la dernière passe.

71

Obradovic a été catastrophique dans l’une de ses spécialités : les centres. Il a loupé 71 % de ses tentatives. De l’autre côté du terrain, Chipciu a fait un peu mieux avec seulement 67 % de taux d’échec. Ils sont les deux principaux pourvoyeurs de centres à destination de Teodorczyk. Il n’a jamais été atteint ou presque.

6

Sowah et Chipciu ont chacun mis (en balançant le ballon ou en se trouant) 6 ballons en dehors des limites du terrain. Il est pourtant demandé de toujours jouer le plus proprement possible.

11

Anderlecht manque parfois de puissance dans l’entrejeu. Stanciu, Hanni, Bruno, Chipciu, Tielemans et Trebel ne sont pas des grands formats qui peuvent gagner des ballons de la tête. Ce job est dévolu à Dendoncker. Vendredi, il a pourtant perdu 11 duels aériens sur 15. Reste à savoir s’il s’agit d’un manque de timing ou d’engagement.

3

Teodorczyk n’a tiré que 3 fois au but dans la surface de réparation. Il n’a absolument pas été alimenté. Au point d’avoir dû décrocher. Une tendance traduite par 2 frappes hors des 16 mètres, ce qui ne lui arrive presque jamais.