Outre Tebel, qui jouera son dernier match de l’année, deux autres médians, Kums et Makarenko, étaient aussi incertains, mais finalement alignés. Sambi Lokonga figurera également au coup d’envoi contre Gand. Vranjes (tendon d’Achille) et Bornauw (commotion) sont, pour leur part, out. Sanneh et Lawrence constituent donc l'axe central de la défense mauve. Sur les côtés, c'est Najar et Amuzu qui ont été préférés à Saelemaekers et Appiah.

A l'attaque, Dauda célèbre sa première titularisation aux côtés de Dimata. Cobbaut et Morioka ne sont pas encore rétablis. Bakkali est sur le banc alors que Milic est suspendu.

A Gand; Neto (aine) est out. Vadis Odjidja, blessé au genou à Ostende, il y a trois semaines, n’est pas encore prêt.

Les compos

Anderlecht : Didillon - Najar, Sanneh, Lawrence, Amuzu - Kums, Trebel, Makarenko, Lokonga, Dimata, Dauda.

La Gantoise : Kalinic - Souquet, Bronn, Rosted, Asare - Dejaegere, Verstraete, Andrijasevic - Limbombe, Yaremchuk, Chavetadze.

Suivez Anderlecht - La Gantoise en direct commenté