Malgré l’intérêt de "dizaines de clubs", comme l’indiquait Herman Van Holsbeeck, Anderlecht a toujours bon espoir de pouvoir se renforcer avec Thomas Vermaelen. Selon nos informations, le Sporting a fait le forcing ce week-end. Cela signifie que la blessure que le Diable Rouge a encourue vendredi à Barcelone n’est pas trop grave.

Mais le deal n’est pas encore fait, loin de là. Officiellement, Barcelone ne le lâche pas. Ni pour Anderlecht, ni pour un autre club. Mais Vermaelen veut jouer, surtout en vue de la Coupe du Monde. C’est le principal argument d’Herman Van Holsbeeck.

Si la transaction-Vermaelen échoue, Timothy Derijck est le 2e choix. Le défenseur de Zulte Waregem, joueur d’Anderlecht en équipes de jeunes, est charmé par l’intérêt du Sporting. Il est également sur les tablettes de Gand, qui veut absolument du renfort. Zulte-Waregem, qui a déjà remplacé la moitié de son équipe, ne veut en aucun cas vendre Derijck.

Et Laurent Ciman ? L’ex-Standardman est au courant de l’intérêt d’Anderlecht. Mais entre-temps, il a retweeté des messages de supporters du Standard lui conseillant de ne pas aller au parc Astrid. Le transfert semble donc avoir capoté.

À noter aussi que le Standardman Milos Kosanovic (27 ans) assistait au match d’Anderlecht. Selon nos informations, il n’est pas le premier choix. Mais en fin de mercato, tout est possible. Kosanovic n’est pas dans l’équipe du Standard pour le moment et ne dirait pas non à un transfert à Anderlecht, où il rejoindrait son meilleur ami Ivan Obradovic.

Le Fenerbahçe est chaud sur Teodorczyk

Les Turcs iraient jusqu’à 7 millions, l’agent du Polonais affirme qu’il reste à Anderlecht

Lukasz Teodorczyk pourrait quitter Anderlecht en cette fin de mercato. Les Turcs du Fenerbahçe, club de Robin Van Persie et Nabil Dirar, comptent faire une offre très concrète. Dans les jours à venir, une décision sera prise.

Selon des médias turcs et polonais, le Fener aurait déjà fait une offre de 6 millions et ensuite de 7 millions. Mais Anderlecht en demanderait 9. En mars, Anderlecht a déboursé 4,5 millions pour acheter définitivement son buteur. Depuis lors, il n’a marqué que deux buts : ceux du titre à Charleroi.

Même si Anderlecht et Fenerbahçe trouvent un terrain d’entente, il n’est pas dit que Teodorczyk dira oui. Il a connu une mésaventure au Dinamo Kiev et ne veut plus jouer dans n’importe quel pays. La situation instable en Turquie pourrait être un argument pour rester à Anderlecht. Selon l’agent de Teo, son joueur restera à Anderlecht.

Un départ de Teodorczyk aurait de grandes conséquences pour Anderlecht. Le club serait débarrassé du plus gros salaire de son histoire, mais perdrait aussi son tueur, même s’il n’en touche plus une pour le moment.