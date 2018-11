Une nouvelle tête est tombée à Anderlecht. Cette fois-ci, il s’agit du physiothérapeute Jochen De Coene, depuis 2009 à la tête de la cellule médicale du Sporting. Le Gantois De Coene a vu passer plusieurs médecins au Sporting, mais est toujours resté le responsable numéro 1, et son lien avec les entraîneurs était très étroit.

Cette saison, les choses ont changé. Coucke et Devroe ont transféré le docteur anversois Chris Goossens du KV Ostende, et c’est lui qui s’est profilé comme le patron de la cellule médicale. Forcément, il y a eu des différences d’opinion entre les deux. De Coene et Goossens sont montés souvent ensemble sur le terrain pour soigner des joueurs. De Coene n’était déjà plus présent pour le match à Beveren. Hier, il a trouvé un accord à l’amiable avec Anderlecht.