Hein Vanhaezebrouck a été remercié à Anderlecht, a annoncé le club bruxellois dimanche à l'issue de la défaite des Mauves au Cercle de Bruges (2-1) pour le compte de la 19e journée du championnat de Belgique.

"Après les résultats décevants et le jeu livré, la direction du RSC Anderlecht a décidé à l'unanimité ce soir de mettre fin à la collaboration avec son entraîneur, Hein Vanhaezebrouck", annonce le communique du club.

"L'équipe ne récolte pas assez de points dans le championnat belge et nous avons été éliminés trop tôt en Coupe de Belgique et en Europa League. Nous espérons pouvoir inverser la tendance rapidement", a déclaré le directeur sportif des Mauves Michael Verschueren. "Nous tenons à remercier Hein Vanhaezebrouck pour son gros travail pour le club".

"La direction discute actuellement de l'avenir du staff sportif et communiquera à ce sujet dès que possible", conclut le communiqué.

Le Sporting d'Anderlecht a encaissé dimanche sa sixième défaite de la saison en Jupiler Pro League. Éliminé en Coupe de Belgique et en Europa League, Anderlecht n'a plus gagné depuis le 11 novembre (2-0 contre La Gantoise), et n'a obtenu qu'un point (1-1 contre le RSC Charleroi) lors des quatre dernières journées. Anderlecht occupe la 4e place provisoire du championnat à 11 points du leader, Genk.

Hein Vanhaezebrouck était arrivé en octobre 2017 au sein de la maison mauve. Le 27 septembre, trois jours après une défaite à domicile, 0-1, contre Zulte Waregem, Vanhaezebrouck quittait La Gantoise. Une semaine plus tard, le 3 octobre il était nommé entraîneur d'Anderlecht, qui cherchait un successeur à René Weiler, remercié le 16 septembre après un nul, 2-2, concédé à Courtrai lors de la 7e journée. Il avait alors signé pour trois ans.

Hein Vanhaezebrouck, champion de Belgique avec La Gantoise en 2015, avait démissionné après trois ans et demi en terre gantoise, sur sa carte de visite: quatre distinctions individuelles: Entraîneur de l'Année, Coach de l'Année, Trophée Raymond Goethals et Guy Thys Award.

Hein Vanhaezebrouck, ancien joueur du WS Lauwe (1983-1984 et 1986-1989), du Racing de Tournai (1984-1985), de Courtrai (1985-1986), du RC Harelbeke (1989-1998) et de Lokeren (1998-200), a entraîné Ingelmunster (2002-2003), Harelbeke (2003), le WS Lauwe (2004-2006), Courtrai (2006-2009 et 2010-2014) et le Racing Genk (2009).

La saison dernière à Anderlecht l'avait vu terminer deuxième de la phase classique du championnat derrière Bruges et troisième des playoffs I avec 40 points pour 46 au champion brugeois et 43 au Standard. Il fut éliminé dès les 8es de finale par le Standard de Sa Pinto(0-1) en Coupe de Belgique.

En Ligue des Champions, Anderlecht avait terminé 4e et dernier de sa poule avec une victoire dans un groupe avec le Paris Saint-Germain, le Bayern et le Celtic de Glasgow.