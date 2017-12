Hein Vanhaezebrouck ne le cache pas : la pression est là. "À chaque match."

L’entraîneur du RSCA espère prendre les trois points face à un adversaire du top 6 actuel. Ce serait une première.

La photographie du classement actuel fait mal aux yeux des Mauves. Face à l’Antwerp, Saint-Trond, Charleroi, La Gantoise et Bruges, ils n’ont empoché que trois unités sur 21. Trois fois via un nul blanc.

"Nous n’avons jamais battu une équipe de ce top 6 ", a expliqué Vanhaezebrouck. "Nous avons un problème contre ces formations et ce n’est pas normal pour Anderlecht. Avec La Gantoise, nous avions fini la saison régulière avec le meilleur bilan contre les équipes de playoffs 1. J’ai dit à mes joueurs que cela prouvait qu’on était bien dans ces matchs. Résultat : nous avons été champions."

La raison de ce manque de victoires marquantes du RSCA est simple, selon son coach. "Nous sommes trop courts pour le moment. Nous n’avons jamais été au niveau au bon moment. On doit bosser là-dessus."

Contre Eupen, les Mauves ont une nouvelle fois été décevants. Surtout offensivement. "J’avoue qu’il est fort dommage que le score n’ait pas été plus lourd. Je me dis toutefois que si tu gagnes un match pareil 4-0, tu oublies directement les mauvaises choses. Et il y en avait. Pour battre une équipe comme Gand, il faudra corriger ces erreurs et être vraiment bons. Sinon, on ne s’en sort pas."