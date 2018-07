Anderlecht ne peut pas compter sur Kums et Saief à Courtrai.

"Ils ont tous les deux des petits bobos", dit Hein Vanhaezebrouck à sa conférence de presse d'avant-match. "Najar et Sowah ont aussi des petites blessures. Et pour le reste, je devrai faire des choix. Si Bornauw va débuter? Je ne dévoile pas mon équipe, vous le savez."

Selon Vanhaezebrouck, son équipe est prête pour le début du championnat. "On a fait une bonne préparation, on a très bien travaillé pendant six semaines. Mais cela ne garantit rien. Je me sens comme avant un premier jour d'école. Toutes les équipes ont changé. Ce ne sera pas simple, à Courtrai. Anderlecht n'y a pas souvent gagné ces derniers temps."