Le RSC Anderlecht s'est imposé 5-3 face au PSV Eindhoven samedi après-midi au Centre National de Tubize. Les buts bruxellois ont été inscrits par Knowledge Musona (5e), Pieter Gerkens (46e), Kristal Abazaj (48e), Landry Dimata (65e) et Ivan Santini (81e).

Les mauves et blancs sont parfaitement rentrés dans leur match. Musona, arrivé d'Ostende cet été, profita d'une mésentente dans la défense néerlandaise pour donner l'avantage au Sporting (5e). Les champions des Pays-Bas en titre ne tardèrent pas à réagir. Luuk de Jong rétablit en effet l'égalité cinq minutes plus tard (10e). Les Néerlandais ont ensuite mené grâce à un coup franc de Gaston Pereiro (22e).

Les cinq premières minutes de la deuxième période furent complètement folles. Anderlecht passa devant grâce à deux buts rapides de Gerkens (46e) et Abazaj (48e). Le PSV égalisa 60 secondes plus tard via Steven Bergwijn (49e). Dimata remit les mauves aux commandes (65e). L'international espoir belge transforma un penalty qu'il avait lui-même provoqué avant que Santini n'inscrive le 5-3 pour conforter la victoire des Bruxellois.

Dans le même temps, l'AS Eupen ponctuait son stage à Bitburg en Allemagne par un match amical contre Alemannia Aix-la-Chapelle (D4). Les Germanophones se sont imposés 1-0 grâce à un but de Megan Laurent en deuxième période.