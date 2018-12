Anderlecht n’a pas encore décidé comment il va résoudre le problème du mauvais terrain.



La décision ne sera pas prise cette semaine. Le match contre Charleroi de dimanche prochain aura donc lieu sur le même champ de patates. Puis, il ne reste plus qu’un match à domicile cette année : le 27 décembre contre Waasland-Beveren.

De nouveaux rouleaux de gazon coûtent 100 000 euros. Mais il ne s’agirait que d’une solution temporaire. En fait, le drainage et le chauffage sous-terrain sont usés et donc défectueux. Pour bien faire, il faudrait tout remplacer. Le coût des travaux est estimé à au moins 500 000 euros, mais ils ne peuvent pas se faire en quelques jours. Et au mois de janvier, il risque de geler.

Anderlecht devra donc dépenser 100 000 euros, mais cet argent sera jeté à la poubelle, vu qu’il faudra effectuer des travaux plus importants par après. À Coucke et Michael Verschueren de trancher.