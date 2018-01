Anderlecht L’AEK demande le double à Anderlecht pour son défenseur, Stanciu prêt à signer pour 3,5 ans.

Selon des sources grècques, Anderlecht a fait une offre de 250.000 euros pour louer Ognjen Vranjes (28 ans) de l’AEK Athènes. Les Grecs ont refusé et veulent le double pour leur défenseur central bosnien, une valeur sûre en équipe nationale. L’option d’achat de 1,25 million proposée par le Sporting ne suffit pas non plus pour les Grecs : ils veulent 2 millions.

Entre-temps, le transfert de Nicolae Stanciu au Sparta Prague n’est toujours pas officiel. Le Sparta aurait fait une nouvelle offre (avec des bonus plus élevés) hier soir. Si Anderlecht l’accepte, Stanciu peut rejoindre son nouveau club. Un accord est imminent.

Hier, Stanciu ne s’est pas entraîné à Anderlecht, il était soi-disant blessé. En réalité, il ne veut pas prendre le risque de vraiment se blesser. Quelques autres clubs (Besiktas, Sivasspor et Al-Hilal) se sont informés, mais Stanciu ne veut même pas en entendre parler. Il a déjà un accord personnel avec le Sparta pour 3,5 ans.