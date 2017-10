Ce soir, Anderlecht accueille plusieurs visionneurs de grands clubs. Le visiteur le plus remarqué sera le recruteur du FC Barcelone.

Le Barça a une équipe de scouting impressionnante, mais les clubs belges ne sont pas leurs destinations préférées. La dernière fois que Barcelone était à Anderlecht, cela remonte à octobre 2015, lors d’un RSCA-FC Bruges (3-1). La saison d’avant, les Catalans avaient assisté à chaque match du Sporting en Ligue des Champions (contre Dortmund, Arsenal et Galatasaray). Les joueurs qui les intéressaient le plus étaient Tielemans et Praet.

Cette fois, ce seront sans doute les joueurs du PSG qui seront le plus tenus à l’œil. Mais il est clair que les prestations de Dendoncker et Onyekuru ne passeront pas inaperçues non plus.

Les autres grands clubs présents ce mercredi soir dans les travées du stade Constant Vanden Stock sont Chelsea, Séville, l’Inter Milan, Manchester United et l’Olympique de Marseille, futur adversaire du PSG en Ligue 1. Le Celtic envoie un scout, mais le Bayern Munich, l’autre adversaire d’Anderlecht, se contentera de voir le match à la télé.