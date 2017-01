René Weiler veut absolument le conserver, sa direction parvient (encore) à refuser les offres de Leicester.

Les 48 dernières heures du mercato hivernal d’Anderlecht ne seront pas aussi tranquilles qu’espéré dans les bureaux de Neerpede. Alors qu’Herman Van Holsbeeck pensait avoir bouclé son marché, les Anglais de Crystal Palace et surtout de Leicester font le forcing pour transférer Kara Mbodji.

Déjà très bon depuis le début de la saison avec le Sporting, le défenseur central a fini de convaincre les clubs de Premier League avec ses performances à la Coupe d’Afrique.

Malgré l’élimination du Sénégal samedi en quart de finale par le Cameroun d’Hugo Broos, il a impressionné tous les observateurs, éclipsant même le pourtant très coté arrière de Naples, Kalidou Koulibaly.

Sous le charme, Claudio Ranieri a déjà fait deux offres à Anderlecht pour obtenir les services de Kara. Une première de 8,8 millions refusée il y a quelques jours. Puis une seconde, selon nos informations, de 10,5 millions. Jusqu’à présent, Anderlecht parvient encore à dire non. La direction vise le titre et estime que sinon, elle n’aurait pas dû faire un gros effort pour Trebel. Mais quid si l’offre des Anglais monte à 15 millions dans les jours à venir ?

René Weiler était formel, à sa conférence de presse d’hier soir. "Kara va rester ! Nous avons des objectifs et c’est un joueur important qui a presque tout joué avant le Nouvel An."

Kara, lui, n’apprécie pas du tout le refus d’Anderlecht. Il boude et est au Sénégal pour le moment. Il est tellement déçu qu’il ne compte pas encore rentrer en Belgique ce lundi.

Un Néerlandais cité, mais...

Entre-temps, la radio française RMC croit savoir qu’Anderlecht s’intéresse à Karim Rekik. Le défenseur néerlandais de 22 ans doit quitter Marseille où il n’a pas vraiment convaincu durant le premier tour aux côtés de Rolando, l’ex-joueur du RSCA. Repéré par Manchester City après avoir tout écrasé dans les équipes d’âge de Feyenoord, Rekik n’a pas encore vraiment réussi à faire décoller sa carrière pro. Et selon nos informations, il y a plus de chances qu’Anderlecht ne transfère plus personne.