Anderlecht s'impose 2-0 contre une équipe de Genk qui termine à neuf

Anderlecht

Anderlecht s'est imposé 0-2 à Genk, dimanche, lors de la 7e journée de la Jupiler Pro League. Anderlecht a fait la différence en deuxième période grâce à Kara Mbodji (64e) et Hamdi Harbaoui (76e). La rencontre a été riche en occasions, Genk a tiré à deux reprises sur le poteau et Anderlecht l'a heurté une fois.

Dès la 2e minute, Susic se présenta face à Roef dont la légère déviation de la jambe suffit à faire prendre au ballon la direction du poteau et non du but. Anderlecht se montrait dangereux via Hanni. Sa première tentative échouait de peu à côté, sa deuxième trouvait Bizot sur sa route (15e et 22e). À la 24e minute, Karelis se retrouvait seul face à Roef. Sa balle piquée terminait dans le filet latéral. Roef dut ensuite intervenir sur des tirs de Susic (34) et Bailey (35e).

En début de seconde période, les deux équipes trouvaient tour à tour la barre transversale. Servi par Spajic, Stanciu contrôlait de la poitrine, pivotait et frappait des 20 mètres, le montant sauvait Bizot (51e). Deux minutes plus tard, la balle piquée de Buffel, seul face à Roef, connaissait le même sort.

Le but tombait finalement à la 64e minute. Stanciu envoyait un coup-franc dans le rectangle, Harbaoui remisait de la tête vers le point de penalty où Kara reprenait de volée, Bizot ne pouvait rien faire.

Avant de pouvoir réagir, Genk se retrouvait à dix. Pozuelo écopait de deux cartes jaunes en trois minutes et compliquait la tâche de ses équipiers (67e). Anderlecht ne tardait pas à profiter de sa supériorité numérique. Capel débordait sur la droite et centrait, Harbaoui reprenait en demi-volée et doublait la mise (76e). Les deux joueurs étaient montés au jeu en deuxième mi-temps, respectivement pour Chipciu (57e) et Badji (60e). Colley écopait à son tour d'une deuxième jaune, ce qui laissait Genk à neuf pour les dernières minutes (88e).

Cette victoire permet à Anderlecht, toujours invaincu avec 15 points, de rester dans le sillage du leader, Zulte Waregem (16 points). Genk, 10 points, est neuvième.

Deux rencontres sont encore au programme dimanche: Lokeren/Standard à 18h et Ostende/La Gantoise à 20h.

