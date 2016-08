Anderlecht se fait surprendre par La Gantoise dans le temps additionnel (2-2) (VIDEOS)

Anderlecht

Asare permet aux Buffalos de décrocher le point du nul dans les ultimes secondes.

Tout comme Club Bruges-Standard plus tôt dans la journée, Anderlecht-La Gantoise s'est terminé par un partage (2-2). Youri Tielemans (19e) et Lukasz Teodorczyk (47e) donné à deux reprises l'avance aux Bruxellois; Moses Simon (20e) et Nané Asaré (90e+2) ont rétabli l'égalité pour les Gantois qui sont venus chercher un point dans les arrêts de jeu. Au classement, Anderlecht et La Gantoise restent 4e et 5e avec 9 points, deux de moins que Charleroi, leader en attendant le résultat de Zulte Waregem (10 points) à Genk dimanche soir (20h00).

Suspendu en Europa League, Kara Mbodgi a retrouvé sa place dans l'axe de la défense anderlechtoise et Stéphane Badji a remplacé Dennis Appiah, blessé, à droite. Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck a préféré Jérémy Perbet à Khalifa Coulibaly en pointe. Le début de rencontre a été musclé. Lasse Nielsen et Sofiane Nielsen se sont télescopés (2e) avant que Renato Neto n'expédie Alexandru Chipciu au sol (5e). Mais Neto sait aussi jouer au football et sa volée s'est écrasée sur le montant (6e). Puisque la défense bruxelloise balbutiait, Perbet et Thomas Foket ont, coup sur coup, alerté Davy Roef (14e). Sur un contre, Neto a commis une faute sur Franck Acheampong: penalty transformé par Tielemans (19e, 1-0). Jusque-là dans ce match, tout allait par deux et Simon a conforté cette sensation en plaçant imémdiatement le ballon dans l'angle du but mauve (20e, 1-1).

La Gantoise était relancée et, à deux reprises, Perbet a manqué l'occasion de lui donner l'avance. Pourtant, le Français s'est retrouvé face à Roef (23e) et a été bien servi dans les 16m par Neto (25e). S'il a quelque peu redressé la situation grâce à un sursaut de Diego Capel (36e), Anderlecht a encore tremblé à deux reprises. Alors qu'il avait le temps de le placer, Perbet a expédié la ballon au-dessus du but de Roef (42e) et dans la foulée, il n'a pu éviter le retour in-extrémis de Bram Nuytinck (44e).

A la reprise, René Weiler a effectué deux changements (Olivier Deschacht pour Nuytinck et Emmanuel Sowajh pour Capel). C'est toutefois Teodorczyk, qui a redonné l'avance aux Mauves (47e, 2-1). Moralement, les Buffalos ont bien réagi mais la chance n'a pas été de leur côté quand un tir de Sven Kums a rebondi sur le cadre alors que Roef était battu (61e). Quant à Perbet, il a dû se dire que la pelouse du stade Vanden Stock lui était maudite (64e). La montée au jeu (77e) de Coulibaly n'a rien rapporté. Par contre, Asaré (58e) et Dieumerci N'dongala (84e) ont dessiné le goal du partage (90e+2, 2-2) dans les arrêts de jeu.





Revivez notre direct commenté: