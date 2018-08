Le RSC Anderlecht va avoir un nouvel équipementier au terme de son contrat actuel avec Adidas. Le Sporting va s'associer avec Joma à partir de la saison 2019-2020, a indiqué le club bruxellois samedi. L'accord porte sur cinq ans.

C''est donc une page de plus de trente ans qui va se tourner au Parc Astrid, le logo d'Adidas étant présent sur le maillot anderlechtois depuis 1976.

"Au terme du contrat actuel avec Adidas, et après des mois d'évaluations et de négociations approfondies, le RSC Anderlecht a décidé de s'associer à un nouvel équipementier officiel. Le RSC Anderlecht s'associe avec un challenger international sur le marché très compétitif des équipementiers : Joma", précise le club dans un communiqué.

Fondé en 1965, l'équipementier espagnol Joma est déjà présent dans des clubs comme Villarreal, la Sampdoria, l'Atalanta, Swansea, Toulouse ou encore Ostende.

"Ce nouveau partenariat de cinq ans avec Joma débutera lors de la saison 2019-2020. Il va permettre au club de soutenir son plan de croissance et d'obtenir plus de flexibilité dans la conception et le développement de l'équipement, mais aussi une plus grande implication des supporters dans sa création et une plus large distribution dans le commerce de détail, entraînant la mise à disposition de l'équipement dans le voisinage direct du supporter", explique le RSCA, qui "souhaite remercier Adidas pour son soutien depuis plus de 30 ans".